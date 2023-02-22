22 февраля 2023, 12:06
ФСБ задержала сборщиков средств для террористов Сирии
ФСБ задержала в Москве «финансистов» террористов из Сирии
Оперативники задержали в Москве, Кировской и Пензенской областях пять пособников международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирии. Об этом сообщили в ФСБ.
Задержанные, по словам представителей спецслужб, переводили средства на счета боевиков.
Реклама
«Задержанные осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», — сказано в сообщении.
Реклама
По данным ФСБ, полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Следственные органы возбудили уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».
Ранее МИД РФ обвинил Францию, США и Великобританию в попытках нарастить снабжение террористов под видом гуманитарной помощи Сирии.
* Хайят Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещенная в России.
Терроризм
Сирия
ФСБ
Реклама
Реклама