Общество 22 февраля 2023, 12:06 ФСБ задержала сборщиков средств для террористов Сирии ФСБ задержала в Москве «финансистов» террористов из Сирии

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Оперативники задержали в Москве, Кировской и Пензенской областях пять пособников международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирии. Об этом сообщили в ФСБ.

Задержанные, по словам представителей спецслужб, переводили средства на счета боевиков.

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«Задержанные осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», — сказано в сообщении.

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По данным ФСБ, полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Следственные органы возбудили уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее МИД РФ обвинил Францию, США и Великобританию в попытках нарастить снабжение террористов под видом гуманитарной помощи Сирии.

* Хайят Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещенная в России.