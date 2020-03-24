    24 марта 2020, 21:49

    ФСБ задержала на Алтае пять украинцев за сбыт наркотиков

    Арина Гудилова

    В Алтайском крае заведено пять уголовных дел на граждан Украины. Их подозревают в незаконном сбыте синтетических веществ через интернет.
    ФСБ задержала на Алтае пять украинцев за сбыт наркотиков

    Об этом сообщил пресс-центр местного управления ФСБ РФ, пишут РИА «новости».

    По данным ведомства, наркотики распространяли методом «тайниковых» закладок на территории Алтайского края и Республики Алтай.

    «В результате задержаны два гражданина Украины… В последующем были задержаны еще трое граждан Украины, которые исполняли роль курьеров и доставляли оптовые партии до места назначения», — сказано в сообщении.

    Как отмечает пресс-центр, в ходе досмотра у граждан были изъяты пакеты с наркотиками. Общий вес веществ составил три килограмма.

    «Согласно оценке экспертов, такая партия содержит 10 тысяч разовых доз, а по стоимости на „черном“ рынке превышает 7,5 миллиона рублей», — говорится в заявлении.

    Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

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