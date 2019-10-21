ФСБ задержала мошенника, который незаконно вывел за границу 750 млн рублей

Отмечается, что преступная группа специализировалась на незаконных валютных операциях. По предварительной информации, за все время мошенники смогли вывести за пределы страны более 750 миллионов рублей.

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«Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы», — пояснила Волк.

В организации и дальнейшем управлении группой подозревается 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Ему уже предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

В рамках расследования провели 12 обысков в московском регионе. В результате правоохранители обнаружили и изъяли печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-клиент», а также электронные носители информации, которые подтверждают совершение преступления.