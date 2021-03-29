ФСБ задержала группировку, подделывающую медсправки для въезда в Россию

В Новосибирской области ФСБ задержала преступную группировку, продававшую иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. У задержанных изъяли более тысячи бланков справок ПЦР.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время обыска у задержанных изъяли более тысячи бланков ПЦР, 400 справок-приглашений, которые были заполнены на мигрантов, около трех миллионов рублей и клиентскую базу иностранцев.

Против участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В России создадут базу цифровых профилей иностранцев, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде.