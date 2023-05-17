Общество 17 мая 2023, 10:36 ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах России ФСБ изъяла у подпольных оружейников почти 400 единиц оружия Unsplash

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Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией выявили 165 подпольных оружейников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, противоправную деятельность четырех десятков подпольных мастерских, где модернизировали и делали оружие, пресекли в 44 российских регионах. Из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств.

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В начале мая сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСБ задержали двоих жителей Ленинградской области по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В общей сложности у них изъяли более 80 единиц холодного и огнестрельного оружия, а также сотни патронов.

Арсенал оружия и боеприпасов в апреле обнаружили еще у одного жителя Ленинградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.