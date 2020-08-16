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    16 августа 2020, 18:29

    ФСБ: в Дагестане задержали подростков, планировавших нападения на полицию

    Алена Макаренко

    Пятерых участников вооруженной группы, которая планировала нападения на полицейских, задержали в Махачкале. Все они — подростки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.

    «16 августа в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии в Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию», — говорится в сообщении.

    Возраст участников группы — от 15 до 17 лет.

    По предварительным данным, подростки планировали серию вооруженных нападений на правоохранителей в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

    Стражи порядка провели личный досмотр задержанных. У юношей изъяли холодное оружие и камуфлированное обмундирование.

    Ранее в Дагестане задержали одного из местных чиновников. Следователи предполагали, что он был организатором преступной группировки (ОПГ), созданной для махинаций с земельными участками.

    Новости SMI.FM