ФСБ: в Дагестане задержали подростков, планировавших нападения на полицию

«16 августа в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии в Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию», — говорится в сообщении.

Возраст участников группы — от 15 до 17 лет.

По предварительным данным, подростки планировали серию вооруженных нападений на правоохранителей в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

Стражи порядка провели личный досмотр задержанных. У юношей изъяли холодное оружие и камуфлированное обмундирование.

Ранее в Дагестане задержали одного из местных чиновников. Следователи предполагали, что он был организатором преступной группировки (ОПГ), созданной для махинаций с земельными участками.