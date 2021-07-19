ФСБ утвердит список запрещенных к передаче другим странам сведений

Некоторые военные сведения, не относящиеся к гостайне, но которые могут навредить интересам России, запретят передавать иностранным государствам. Это следует из проекта приказа директора ФСБ. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

Сведения делятся на военные, которые не содержат гостайну, и военно-производственные, которые также не содержат гостайну. Полный перечень этих сведений включает 61 пункт.

В их числе сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск. Ряд пунктов посвящен защите информации об отечественной космической программе.

Оперативный штаб ФСБ по Москве и Подмосковью совместно с оперативной группой в Жуковском провел командно-штабную тренировку по отработке антитеррористических мероприятий в рамках подготовки к авиасалону МАКС-2021. В ходе мероприятий проработали вопросы реагирования на информацию об угрозе теракта в местах скоплений людей, оцепления и блокирования района его совершения, эвакуации людей и недопущения паники среди гостей авиасалона МАКС-2021.