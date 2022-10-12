ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту | 360°

Важное 12 октября 2022, 08:51 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту ФСБ: глава военной разведки Украины Буданов был организатором теракта на Крымском мосту РИА Новости

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является организатором теракта на Крымском мосту, сообщили в ФСБ. В настоящее время установлены еще 12 соучастников, восемь из них задержаны.

«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным ФСБ, взрывное устройство, которое привели в действие в грузовике на Крымском мосту, было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах. В начале августа груз отправили из морского порта Одессы в город Русе (Болгария) по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и болгарской Baltex Capital S.A.

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Схема пересылки груза с взрывчаткой

Из Болгарии груз отправили в грузинский порт Поти, а оттуда — в Армению. К переправке привлекли украинцев Михаила Цюркало, Дениса Ковача, Романа Соломко, гражданина Грузии Сандро Иносаридзе, а также брокера по имени «Леван» и гражданин Армении Артура Терчаняна.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз растаможили по правилам ЕврАзЭС и подменили документов. После этого его отправителем уже являлось армянское ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем — ООО «Лидер» (Москва).

После этого, 4 октября, на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF паллеты с взрывчаткой пересекли российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе

В этот же день паллеты загрузили в фуру россиянина Махира Юсубова. Он выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту машину подорвали.

Координатор «Иван Иванович»

В ФСБ отметили, что за передвижением груза следил сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем». Он же поддерживал контакт со всеми участниками преступной схемы. Их действия он координировал по телефону, используя виртуальный анонимный номер, купленный в Сети и зарегистрированный на жителя Кременчуга

На сегодняшний день задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления, подчеркнули в ведомстве. Расследование теракта продолжается.

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