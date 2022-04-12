ФСБ с 2018 года пресекла деятельность 18 террористических ячеек в Сибири

Оперативники Федеральной службы безопасности с 2018 года пресекли деятельность 18 подпольных террористических ячеек на территории Сибирского федерального округа. Об этом на совещании в Москве сообщил глава ведомства Александр Бортников, написал RT.

За тот же срок в округе силовики сумели предотвратить четыре теракта в образовательных организациях и на объектах органов власти. В частности, речь идет о движении «Колумбайн»*, целью которого является пропаганда насилия и массовой гибели людей.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужбы в Подмосковье задержали одного из сторонников украинской националистической группировки «Правый сектор»**.

* «Колумбайн» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.