ФСБ рассказала, как фашисты убивали пленных в Калининградской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила документы о пытках гитлеровцев в лагерях в Восточной Пруссии, ныне Калининградской области. В них говорится об убийствах тысяч советских военнопленных и мирных жителей.

Их расстреливали, морили голодом, травили в газовых камерах, заражали инфекционными заболеваниями, сообщило РИА «Новости» после ознакомления с документами Управления ФСБ России по Калининградской области.

Нацисты в Калининградской области широко практиковали рабство. На каждого солдата гитлеровской армии работали десятки пленных из разных стран.

«Резидент германской разведки Пенчила, литовец, крупный помещик, в своем хозяйстве эксплуатировал иностранных рабочих и граждан СССР, угнанных немцами из ранее оккупированной ими советской территории. До изгнания немцев из Литвы Пенчила по заданию гестапо выявлял коммунистов, партизан и антифашистски настроенных лиц в Мариампольском уезде Литовской ССР», — сообщалось в одном из доументов.

Документы ФСБ по Калининградской области рассекретила накануне 75-летия образования региона.