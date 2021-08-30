ФСБ рассекретит документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР

Центральный архив ФСБ в сентябре планирует рассекретить документы судебного процесса 1949 года о планах применить бактериологическое оружие во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«6 сентября Центральный архив ФСБ России в рамках проекта „Без срока давности“ на международном научно-практическом форуме „Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы“ представит рассекреченные архивные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году», — сказано в сообщении ЦОС.

В спецслужбе отметили, что открытый судебный процесс, прошедший в Хабаровске 25–30 декабря 1949 года, стал выражением принципиальной позиции СССР по отношению к бактериологической угрозе, а также осуждением преступлений против человечности, которые не учел Токийский трибунал. Он проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.

Представители ЦОС добавили, что показания солдат, протоколы допросов свидетельствовали о наличии в Маньчжурии разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против Советского Союза и других стран. Кроме того, существуют доказательства его применения, в том числе во время испытаний на живых людях.