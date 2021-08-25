ФСБ рассекретила планы Японии применить бактериологическое оружие против СССР в 1945-м

Япония планировала применить бактериологическое оружие против СССР во время Второй мировой войны. Нападение должно было произойти в июне 1945 года.

Документы рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в рамках проекта «Без срока давности», сообщило РИА «Новости».

В документах есть показания бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии Като Цунэнори. Этот отряд занимался разработкой бактериологического оружия. Советское следствие записало его показания в феврале 1948 года.

«Я не слышал, чтобы против СССР предполагалось применять микробы какого-либо особого вида. Я думаю, существовал план применять чумные микробы так же, как против Америки и Китая», — рассказал Цунэнори.

Он пришел в отряд в 1944 году, в тот момент велась подготовка к бактериологической войне против США.

Он слышал планы о применении бациллы антракса (сибирской язвы). О планах применить это оружие против СССР он не слышал.

Как следует из рассекреченных документов ФСБ, милитаристская Япония готовилась начать бактериологическую войну против СССР в июне 1945 года.