ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

После Второй мировой войны нацистское командование планировало часть региона передать Эстонии, поэтому на оккупированной Псковщине активно задействовали эстонских карателей.

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В уголовном деле, которое значится под номером С-17412, в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, которые действовали в лагере для военнопленных. Кроме того, свидетель из числа бывших охранников также приводит подробные детали расправ — пыток, показательных казней, массовых расстрелов.

Как указывается в акте от 29 марта 1945 года, лагерь для военнопленных организовали вскоре после того, как город и район на территории бывшей погранкомендатуры оккупировали. Пленными в лагере были как военные, так и мирные граждане.

Также в рассекреченных материалах дела рассказывается об устройстве самого лагеря. Отмечается, что в самых плохих условиях содержались военнопленные Первая партия заключенных поступила в лагерь в ноябре 1941 года, в нее входили почти 300 военнопленных. В документах говорится, что только за зиму 1941–1942 годов от голода и холода в лагере «Моглино» из 280 военнопленных в живых осталось около 20.