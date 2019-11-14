ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
После Второй мировой войны нацистское командование планировало часть региона передать Эстонии, поэтому на оккупированной Псковщине активно задействовали эстонских карателей.
«Сохрани мою речь навсегда…» Воспоминания ветеранов ВОВ увековечат в видеоархиве ПодмосковьяПодробнее
В уголовном деле, которое значится под номером С-17412, в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, которые действовали в лагере для военнопленных. Кроме того, свидетель из числа бывших охранников также приводит подробные детали расправ — пыток, показательных казней, массовых расстрелов.
Как указывается в акте от 29 марта 1945 года, лагерь для военнопленных организовали вскоре после того, как город и район на территории бывшей погранкомендатуры оккупировали. Пленными в лагере были как военные, так и мирные граждане.
Также в рассекреченных материалах дела рассказывается об устройстве самого лагеря. Отмечается, что в самых плохих условиях содержались военнопленные Первая партия заключенных поступила в лагерь в ноябре 1941 года, в нее входили почти 300 военнопленных. В документах говорится, что только за зиму 1941–1942 годов от голода и холода в лагере «Моглино» из 280 военнопленных в живых осталось около 20.