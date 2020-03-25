ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в годы войны

Архивные документы, которые долгие годы были под грифом «совершенно секретно», показали публике. Это письма, отчеты, выдержки из допросов и свидетельских показаний.

Данные представила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева, сообщило РИА «Новости».

Архивное дело № 1 завели в феврале 1943 года в Ростовской области. В материале подробно описаны методы работы нацистов. В том числе расписаны ответственные за преступления, а также фамилии всех причастных и информация о погибших.

В деле указаны и конкретные районы области, где совершались преступления. К примеру, есть отдельный протокол, в котором подробно описано, сколько людей расстреляно в Змиевке.

Змиевская балка — район в Ростове-на-Дону, где в 1942 году захватчики устроили массовую казнь евреев. Тогда по разным оценкам были убиты от девяти до 27 тысяч человек. Это стало самой массовой казнью евреев нацистами на территории России.

Накануне ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом.