ФСБ проведет следственные действия с Сафроновым

«В ближайшее время следствие проведет с Сафроновым следственные действия. Правда, пока меня не уведомили, какие именно — допрос, очная ставка, новый обыск или что-то еще», — пояснил Елисеев.

Защитник Сафронова сегодня навестил его в СИЗО. Журналист выглядит нормально и никаких жалоб по содержанию у него нет, все его права соблюдаются. Сафронов также поблагодарил всех, кто его поддерживает, и передал им привет.

Ранее с Сафроновым встретился общественный секретарь НКО Иван Мельников. Он тоже рассказал о самочувствии журналиста. По словам Мельникова, мужчина был в хорошем настроении. В СИЗО он бросил курить, а свободное время тратит на книги.

Журналиста задержали по подозрению в госизмене. Следствие предполагает, что Сафронов мог передать сведения из государственной тайны чешским спецслужбам. Однако сами обвинения, по словам адвоката Сафронова, очень «неконкретные».