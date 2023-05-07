Общество 07 мая 2023, 18:58 ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны ФСБ задержала россиянина при отправке в Польшу орденов времен ВОВ РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержании гражданина России при попытке отправить в Польшу шесть государственных наград времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации службы, россиянин организовал канал сбыта за рубеж ценностей, в том числе боевых медалей и орденов времен ВОВ. Его задержали с поличным. Подробности операции в ведомстве не сообщили. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела, контрабандиста уже осудили. Дело рассматривал Ленинский районный суд Кирова.

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«Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев», — отметили в ФСБ.

Из незаконного оборота изъяли 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.

Таможенники в Псковской области нашли тайник с 9,5 миллиона гривен в микроавтобусе, который должен был выехать в Латвию. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде денежных средств в особо крупном размере.