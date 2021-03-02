ФСБ попросила продлить арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

ФСБ просит продлить арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он может остаться под стражей до мая.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, рассматривающего соответствующее ходатайство ФСБ.

«Следователь просит продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 мая», — сообщили в суде.

Бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам Сафронов с этим не согласен.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что уголовное дело Ивана Сафронова связано с периодом его работы в правительстве и Роскосмосе. С его журналистской работой это не связано никаким образом.

Ранее стало известно, что Иван Сафронов из СИЗО переписывается с актером Михаилом Ефремовым, который сидит в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области.