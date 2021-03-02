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    02 марта 2021, 13:52

    ФСБ попросила продлить арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

    Екатерина Шамина

    ФСБ просит продлить арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он может остаться под стражей до мая.

    ФСБ попросила продлить арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова

    Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, рассматривающего соответствующее ходатайство ФСБ.

    «Следователь просит продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 мая», — сообщили в суде.

    Бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Сам Сафронов с этим не согласен.

    Во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что уголовное дело Ивана Сафронова связано с периодом его работы в правительстве и Роскосмосе. С его журналистской работой это не связано никаким образом.

    Ранее стало известно, что Иван Сафронов из СИЗО переписывается с актером Михаилом Ефремовым, который сидит в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области.