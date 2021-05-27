ФСБ показала обыск у пособников ИГ* в Ставрополе

ФСБ опубликовала видео двух сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Один из них собирался использовать самодельное зажигательное устройство, второй — взорвать бомбу с поражающими элементами.

На кадрах оперативной съемки можно видеть процесс обысков у задержанных. Местный житель Ставрополя демонстрирует силовикам порошок серебрянки, растворитель, емкости с бензином, растворителем и керосином, которые он хранил в гараже.

В ответ на вопрос, с какой целью он собирался использовать обнаруженные вещества, мужчина отвечает, что его «попросили» использовать это против населения. По данным ФСБ, подозреваемый присягнул на верность одному из лидеров ИГ*.

Второй задержанный — приезжий из Средней Азии. В его квартире в Ставрополе были найдены вещества для изготовления самодельного взрывного устройства, которое он собирался начинить гвоздями, чтобы увеличить число жертв и пострадавших при взрыве. Кроме того, в его квартире был найден флаг ИГ*.

По данным фактам были возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.