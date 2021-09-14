ФСБ поймала в Забайкалье машиниста, который вез контрабандой золото в Китай

В Забайкальской крае машиниста российского поезда, который попался на контрабанде золота в Китай, приговорили к двум годам условного срока и штрафу в 50 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Чита.ру».

Суд установил, что осужденный пытался провезти семь слитков драгоценного металла, общий вес которых составлял около пяти килограммов. Мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Оценивается общая сумма золота в 19 миллионов рублей. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ.

«Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 50 тысяч рублей», — приводит издание слова сообщения пресс-службы УФСБ России по Забайкальскому краю.

В конце августа в Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в попытке пересылки полудрагоценных камней в Китай. Как сообщалось, подсудимый попытался переправить за рубеж 75 ограненных полудрагоценных камней, воспользовавшись международным сервисом экспресс-доставки. Их общая стоимость превысила три миллиона рублей.