Сторонника украинской неонацистской группировки задержала ФСБ под Рязанью

Сторонника украинской неонацистской молодежной группировки «М. К. У»* задержали в Рязанской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодежной группировки „М.К.У“*» — заявили в ЦОС ФСБ.

По информации спецслужбы, молодой человек причастен к управлению тематическими радикальными интернет-сообществами, а также к пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность. Администрирование групп происходило по указанию главаря группировки Егора Краснова.

По адресу проживания задержанного изъяли средства связи, в которых нашли большое количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

«Принимается процессуальное решение», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Ранее Краснова объявили в международный розыск по делу об убийстве. На него завели дело об организации экстремистского сообщества.

*«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.