Федеральная служба безопасности России опубликовала на сайте документы об участии латышских карателей в годы Великой Отечественной войны в массовом расстреле евреев из числа мирных граждан — из СССР, Франции, Германии, Польши, Австрии и Румынии.

Из материала следует, что Латвия — одна из стран, которая активно возрождает нацизм на протяжении последних трех десятилетий. Правительство страны чествует «ветеранов» Латышского легиона СС, которые ежегодно проводят парады. При этом в стране запретили празднование Дня Победы 9 мая.

Во времена Великой Отечественной войны латвийские коллаборационисты служили у немецких нацистов и принимали активное участие в «решении еврейского вопроса» — убивали евреев, сопровождая это грабежами, издевательствами и садизмом по отношению к жертвам.

Кампания по сносу советских памятников подтвердила, что нацистская идеология жива. В Латвии ввели запрет на символы Победы в Великой Отечественной войне, процветает «оголтелая русофобия».