Общество 08 мая 2023, 14:16 ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах нацистов в Артемовске в годы войны ФСБ опубликовала документы о массовых убийствах фашистами жителей Артемовска в годы ВОВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силовики обнародовали архивные данные о зверствах гитлеровцев в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны в Артемовске. Документы опубликовали на сайте ФСБ.

Регион находился под немецко-фашистской оккупацией с 1941 по 1943 год. За это время нацисты уничтожили там более 174 тысяч мирных жителей и 149 тысяч военнопленных. Кроме того, угнали в Германию свыше 250 человек.

Реклама

Материалы рассекретили также истязания людей в концлагерях. Для «неблагонадежных граждан» немцы создали в Артемовске пять лагерей, в которых содержали до трех тысяч заключенных. О зверствах фашистов рассказали свидетели.

«В мае 1942 года подошла легковая машина, из которой немецкий офицер вывел девочку лет 13. Ребенок начал кричать. <…> Офицер потянул жертву в здание шахты, после чего раздался выстрел», — вспомнил ужасы войны местный житель Илья Завдовеев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал священным долгом сохранение правды о Великой Отечественной войне.