Важное 06 декабря 2022, 11:28 ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук ФСБ запросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Верещук РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности запросила Лефортовский районный суд Москвы арестовать заочно вице-премьера Украины Ирину Верещук за нарушение территориальной целостности страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Также ФСБ попросила арестовать заочно первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

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Следователи завели дело по статье «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Верещук и Джапарову объявили в международный розыск.

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«В Лефортовский районный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны. Их обвиняют в нарушении территориальной целостности России», — сообщили в суде.

Верещук неоднократно отмечалась громкими высказываниями. В частности, в июле она заявила о необходимости введения уголовной ответственности для граждан освобожденных Россией территорий за получение российского паспорта.