ФСБ назвала имена украинцев, помогавших гитлеровцам во времена ВОВ

Во время Великой Отечественной войны сотни человек зверски замучила гитлеровская карательная группа ГФП-721, которая действовала на юго-западе СССР. В нее входили уроженцы Украины. Об этом заявили в ФСБ.

Данные по этому периоду рассекретило управление ФСБ России по Ростовской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предоставленные материалы.

В городе Миллерово во время раскопок в рамках проекта «Без срока давности» недавно обнаружили массовое захоронение времен ВОВ со множеством останков расстрелянных местных жителей. Следователи уже возбудили уголовное дело о геноциде. Нацисты оккупировали город в 1942–1943 годах.

Поисковики вместе со следователями и криминалистами нашли кости минимум 266 человек, в том числе женщин и детей. В рассекреченных архивных материалах указано, что людей массово убивали во время оккупации. Стоят за зверствами военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса и их пособники. Гитлеровцы служили в группе тайной полевой полиции ГФП-721 и убивали советских граждан на территории Донбасса, Ростовской, Харьковской, Черниговской областей и в Молдавии.

В составе карательной группы активно действовали около 20 человек. Особенной лютостью отличались, по имеющимся данным, двое: Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко. Они оба являлись уроженцами украинского города Ромны. Мужчин считали «самыми кровавыми палачами», убившими более 450 человек. Людей они мучили, расстреливали, вешали, сбрасывали в шахты и сжигали заживо.

Бывший агент советских спецслужб назвал группу ГФП-721 одной из тех, что лидировали «по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов».