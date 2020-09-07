ФСБ нашла 100 тонн сигарет в томатной пасте

Спецслужбам удалось задержать контрабандистов. Из ОАЭ незаконно везли табачные изделия, спрятанные в томатной пасте.

Сотрудники ФСБ перехватили корабль из ОАЭ с контрабандой табачных изделий, сообщило РИА «Новости». Сто тонн сигарет были размещены в пяти 20-тонных контейнерах под видом томатной пасты. Общая стоимость сигарет оценивается в 216 миллионов рублей.

По данным спецслужб, организатор задержан. За контрабанду сигарет в России грозит уголовное наказание.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о пресечении деятельности пяти подпольных мастерских. В преступные группы вошли жители Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей, они занимались контрабандой оружия. В ходе задержания сотрудники спецслужб забрали у злоумышленников 103 единицы оружия, также были обнаружены более 11 тысяч патронов разного калибра.