ФСБ ликвидировала оружейную мастерскую в Хабаровском крае. Видео

Сотрудники УФСБ ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия в Комсомольске-на Амуре.

«В мае 2020 года УФСБ России по Хабаровскому краю была пресечена противоправная деятельность 39-летнего жителя города Комсомольск-на-Амуре, организовавшего изготовление и модернизацию огнестрельного оружия», — сообщила пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю. Сообщение приводит РИА «Новости».

Видео: УФСБ по Хабаровскому краю

В пресс-службе уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, мужчина, о котором идет речь, действовал в составе группы. Он организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации.

При обысках у мужчины правоохранители изъяли три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей. Также сотрудники ведомства обнаружили и изъяли свыше тысячи патронов различного калибра, изготовленные кустарным способом, и комплектующие к ним. Кроме того, было изъято оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело.