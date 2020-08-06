ФСБ и ФНС пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Федеральной службой безопасности (ФСБ) начали обыски в офисах группы компаний Forte. Она специализируется на производстве радиаторов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС. Там подтвердили, что проводят совместную работу с ФСБ. Однако подробности о том, какие нарушения нашли у Forte, в ведомстве разглашать не стали.

Ранее РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что обыски проходят в офисах Forte в Ростовской и Волгоградской областях.

По данным источника издания, группу компаний подозревают в неуплате и возмещении НДС. По факту этот налог якобы вообще не платился. Так, сумма возмещенного НДС оказалась больше 800 миллионов рублей. В результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при оборотах в 40 миллиардов рублей.

Forte — один из лидеров на рынке теплового оборудования. Организация специализируется на производстве радиаторных батарей. Собеседник издания добавил, что налоговиков и ФСБ заинтересовали операции группы с металлическим ломом. Его покупают для производства радиаторов. Источник добавил, что «эта сфера, несмотря на регулярно меняющееся законодательство, остается зоной повышенного риска неуплаты налогов».