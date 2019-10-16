ФСБ: 39 терактов предотвратили в России за 2019 год

Сотрудникам ФСБ ограничат поездки за рубеж в течение пяти лет после увольнения Подробнее

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — заявил Бортников на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Он отметил, что силовики обезвредили террористические ячейки, которые готовили атаки в разных регионах страны. Также спецслужбы вместе с Генпрокуратурой и Роскомнадзором в этом году ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов «деструктивной направленности». Кроме того, ФСБ добилась блокировки более пяти тысяч счетов, чьи владельцы подозревались в терроризме.

Также Бортников отметил, что силовые ведомства нашли более 5,5 тысячи россиян, которые уехали за границу воевать в рядах террористах. Почти на четыре тысячи из них заведены уголовные дела. Об этом написало РИА «Новости».

При этом в Россию вернулись 337 боевиков, 32 из них арестованы и уже 224 осуждены. Виновность других в ближайшее время должна подтвердиться. Сейчас для этого правоохранители собирают доказательную базу.