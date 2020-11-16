Фрунзенскую и еще семь набережных отремонтировали в Москве

Ремонт восьми набережных закончен в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы по расшивке швов гранитной облицовки завершены на Краснохолмской, Москворецкой, Новодевичьей, Павелецкой, Ростовской Саввинской, Смоленской набережных.

По словам Бирюкова, рабочие обновили более 200 тысяч погонных метров швов. Он объяснил, что расшивку швов на набережных делают раз в пять лет. Об этом написал официальный сайт мэра Москвы. Такие ремонтные работы необходимы для того, чтобы увеличить срок эксплуатации сооружений.

«Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок», — отметил заммэра.

Бирюков добавил, что набережные в Москве становятся все более комфортными и безопасными.

Ранее заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что еще три станции МЦД должны быть сданы до конца 2020 года.