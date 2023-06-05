Общество 05 июня 2023, 15:09 Фруктовую окрошку с медом и голубикой на квасе «Семейный секрет. Смородина-мята» приготовили в передаче «Внимание! Еда!»

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Окрошка ассоциируется с острым и кислым блюдом, в которое добавляют колбасу и редиску, но лето диктует новую гастрономическую моду. Зрителям программы «Внимание! Еда!» рассказали, как приготовить необычную, аппетитную фруктовую окрошку с медом и голубикой на белом квасе «Семейный секрет. Смородина-мята».

Рецепт освежающего напитка привезли из этнологической экспедиции по деревням Рязанской, Липецкой и Тамбовской областей. «Семейный секрет. Смородина-мята» — это квас двойного брожения с добавлением сока черной смородины и натуральной мяты.

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Ингредиенты для фруктовой окрошки:

Квас «Семейный секрет. Смородина-мята», 1 литр

Груша, 60 граммов

Яблоко, 60 граммов

Голубика или черная смородина, 35 граммов

Мед, 10 граммов

Мята, 1 грамм.

Как готовить?

Яблоко и грушу очистите от кожицы и мелко нарежьте кубиками. Добавьте к фруктам ягоды, слегка все разомните. Положите в блюдо мед, перемешайте все ингредиенты и залейте белым квасом «Семейный секрет. Смородина-мята». Чтобы десертная окрошка получилась особенно освежающей, предварительно хорошо охладите напиток. Перед подачей украсьте блюдо веточкой мяты.

Приятная кислинка кваса «Семейный секрет. Смородина-мята» сделает летний фруктовый суп незабываемым. Такую окрошку можно съесть и как десерт, и как основное блюдо, ведь в жару всегда хочется отведать чего-то легкого и особенно свежего. Приятного аппетита!

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