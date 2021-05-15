Фронтмен группы «Нервы» ввязался в драку около бара в Москве. Видео

Лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский подрался около караоке «Соло» на станции метро «Новослободская». Видео потасовки попало в распоряжение «360».

На кадрах видно, что музыкант на повышенных тонах разговаривает около входа в заведение с мужчиной, который надвигается на него. Мильковский отталкивает собеседника. После этого начинается драка. Кто одержал победу, из этого видео непонятно.

«360» связался с менеджером группы «Нервы» Дарьей, которая оказалась не в курсе произошедшего. Она рассказала, что Мильковский в это время обычно спит, и заверила, что с ним все в порядке.

Судя по сториз на странице музыканта, в день потасовки он был вместе с коллегами по цеху — GONE.Fludd, Салуки, Аникой и солисткой петербургской группы «Кис-Кис». Информации о состоянии здоровья певца пока нет.

Евгений Мильковский основал группу «Нервы» в Киеве в 2010 году. За все время своего существования коллектив выпустил семь альбомов. Последняя пластинка вышла в этом году, в апреле.