Россиянам объяснили, почему в стране не стоит ждать массового закрытия метановых заправок | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, почему в стране не стоит ждать массового закрытия метановых заправок Энергетик Фролов: нет причин для волнений из-за закрытия ряда метановых заправок сообщество «Город Тольятти» во «ВКонтакте»

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То, что по всей России закрылось более 10 газовых заправок, не внушает опасений. Ведь АЗС закрываются постоянно. Об этом в разговоре с «360» завил заместитель генерального директора Институт национальной энергетики Александр Фролов.

«Мы видим что [количество метановых заправок] уменьшилось на 18 штук. Я бы не сказал, что это тревожно. Если мы будем впадать в уныние, если закрываются заправки, то из уныния мы не выйдем никогда. Потому АЗС закрываются с досадной регулярностью», — сказал Фролов.

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Пропано-бутановые станции, бывает, тоже закрываются.

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«Какие-то не выдерживают конкуренции. Если мы посмотрим на движение на рынке, то мы увидим, что эта ситуация нормальная», — отметил он.

По его словам, если в течение пары лет количество всех видов газовых заправок существенно сократится, то это будет тревожным знаком. Пока же такого нет.

Фролов рассказал, что в России осуществляется третья программа перевода транспорта на газ. Третья потому, что первая в 1936 году реализовалась, а вторая — в 1985-м.

«Реализации первой помешала Великая Отечественная война, второй — всем понятные события 1991 года. В году 2013-2014 стартовала новая программа — государственная газификация транспорта. Согласно этой программе, к 2030 году спрос на газ в качестве моторного топлива должен достичь 11 миллиардов кубических метров», — отметил эксперт.

Количество заправок должно превысить одну тысячу. По его словам, еще лет пять назад количество газовых заправок (АГНКС) в нашей стране было порядка 300. В России развивается не только метановое направление, но и пропан-бутановое.

«По пропан-бутановому направлению мы находимся по некоторым параметрам на первом, по другим — на втором месте в мире. По потреблению пропан-бутана в качестве топлива», — объяснил Фролов.

Сейчас речь про метановый сегмент. Пропан-бутановое направление развивалось само по себе, каких-то значимых вложений со стороны государства или компаний не требовало. Однако метановый сегмент рос гораздо медленней, менее активно. Это было связано с рядом обстоятельств. Одно из них состоит в том, что переоборудование на метан дороже, само оборудование тяжелее. Все это отпугивало многих автомобилистов от метанового сегмента.

Пропан-бутановое направление — сегмент, где в основном представлены легковые автомобили, микроавтобусы и малотоннажные грузовики. Метан — это больше топливо для большегрузов, автобусов и спецтехники. Метан оказался в сложном состоянии потому, что переоборудование транспортных средств на метан стало процедурой непростой. Это отпугивает многих желающих переводить транспорт на газ Александр Фролов заместитель генерального директора Институт национальной энергетики.

Он отметил, что надо говорить о проблемах в сегменте в 2020–2022 годах. Темпы газификации транспорта в 2020-м оказались гораздо ниже ожидавшихся. Это было связано с антиковидными ограничениями. Кроме того, первое полугодие люди сидели по домам.

При этом Фролов добавил, что за последние годы потребление метана очень выросло по стране. Если еще лет восемь назад речь шла где-то о 385–400 миллионах кубических метров в год, то в прошлом году была превышена отметка один миллиард 300 миллионов.

Рынок стремится к отметке 1,5 миллиарда кубов природного газа. Увеличивается количество газомоторных автомобилей на рынке, резюмировал он.

Ранее газета СМИ сообщили, что в стране начали закрываться газовые заправки (АГНКС). Такие случаи фиксировали во всех субъектах России. Вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев высказал мнение, что это связано со снижением спроса.

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