Фрески об интернет-зависимости появились в монастыре под Тверью

Фрески об интернет-зависимости появились в Николаевском Малицком монастыре. Сотрудники монастыря пояснили, что это современная проблема.

Об этом сообщило издание «Подъем».

«Время-то меняется, страсти изменяются. Нечистые духи не стоят на месте, прогресс идет, и они используют изобретения человечества в своих целях», — заявили в монастыре.

По их словам, «злые духи принимают новые решения, как совратить человека с пути истинного». Также в монастыре были обрадованы тем, что эти фрески привлекли внимание.

Как сообщила «КП Тверь» со ссылкой на одну из прихожанок, храм расписал румынский иконописей Руслан Гебя, а посетители реагируют на фрески положительно. При этом интернетом пользуются и сами работники храма для ведения страницы монастыря в соцсетях.