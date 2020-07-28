Фрегат «Адмирал Макаров» провел учения в Средиземном море

Российский фрегат «Адмирал Макаров» отбил атаку самолета условного противника. Учения прошли в Средиземном море.

«Дежурная смена ПВО фрегата обнаружила самолет условного противника, приближающийся к кораблю, после чего военнослужащие выполнили действия по отражению средств воздушного нападения», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В ходе учений военные обнаружили цель, классифицировали ее и «уничтожили» зенитными ракетами.

Всего в Средиземном море действует порядка десяти боевых кораблей и судов обеспечения в составе эскадры. Все они находятся там на постоянной основе.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи эскадры в Средиземном море с июня текущего года. Он относится к многоцелевым фрегатам проекта 11356Р, которые оснащены крылатыми ракетами большой дальности.

Ранее сообщалось, что военные учения стартовали на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья. В них примут участие более пяти тысяч военных Южного округа. Маневры проходят в Чечне, Северной Осетии, Дагестане, Южной Осетии и Абхазии.