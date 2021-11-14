Французы назвали самые распространенные ошибки при приготовлении макарон
Многие считают приготовление макарон очень простым делом, но при этом допускают большое количество ошибок. Французские эксперты рассказали, чего нельзя допускать при варке макарон.
О самых распространенных ошибках при приготовлении макарон Le Figaro рассказала кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис.
По словам экспертов, при варке макарон не стоит добавлять в воду оливковое или растительное масло. Этот продукт не растворяется в воде, поэтому от него нет никакой пользы. Также стоит правильно подойти к выбору кастрюли для приготовления.
«Секрет простой: все зависит от размера посуды. Макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий», — рассказала Кампе.
Она добавила, что бросать макароны нужно только в кипящую воду. Это позволит четко соблюсти время приготовления. Во время варки макароны нельзя отставлять без помешивания. Содержимое кастрюли нужно обязательно время от времени мешать. Солить макароны лучше не в конце приготовления, а на этапе закипания воды.