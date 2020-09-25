Французского режиссера выгнали с фестиваля в Испании за отказ надеть маску

Организаторы рассказали, что Грина пять раз просили надеть средство личной защиты, однако он ответил отказом. В итоге от мужчины потребовали удалиться из зала. По информации журналистов, местная полиция предупредила актера о том, что на него подадут жалобу.

28 августа власти Парижа обязали находящихся на улице горожан носить маски. Два дня ранее эти же меры были введены в Марселе. За появление без маски на улице или в магазине грозит штраф в размере 135 евро.