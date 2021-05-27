Французское консульство возобновило выдачу виз в РФ

Генконсульство Франции в Москве объявило, что с 1 июня можно будет снова подать запрос для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, действие которой истекло во время пандемии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Русская планета» уточнила, что разрешение на въезд во Францию не смогут пока запросить другие заявители на краткосрочную визу. Отмечается, что границы между Францией РФ еще закрыты. Въезд разрешен определенным категориям людей.

«Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции, были изменены для выходцев из России», — добавили в консульстве.