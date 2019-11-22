Французский телеканал заявил о корысти российских родителей приемных детей

По информации телеканала, 13 учеников сельской школы являются приемными детьми. Это треть от общего числа учащихся. Сельчане боятся, что образовательное учреждение в деревне закроют из-за «оптимизации», которая в последние годы проходит в России.

Первыми в Бродях детей усыновила семья местных учителей. Преподаватель истории Екатерина Соловьева и ее супруг-физкультурник воспитывают 11 приемных детей.

Французский телеканал решил, что таким образом педагоги пытаются предотвратить потерю работы.

Директор школы Геннадий Чистяков уточнил, что «школа и деревня выживают благодаря усыновленным детям».

«Если бы не они, нас бы давно закрыли», — отметил Чистяков.

По информации France 24, приемные родители получают компенсацию от государства в размере порядка 6000 рублей в месяц на ребенка. Издание считает, что это хорошая сумма для сельских жителей.

Вторая проблема заключается в том, что из деревни постепенно уезжает ее население.

«Люди целыми семьями покидают деревни, там остаются пенсионеры», — подчеркнула социолог Российской академии наук Вера Галиндабаева. Три собственных и семь приемных детей Соловьевых тоже уехали из деревни.