  • Французский телеканал заявил о корысти российских родителей приемных детей

    22 ноября 2019, 14:04

    Ольга Ситникова

    Общественный международный телеканал France 24 заявил, что жители деревни Броди в Новгородской области усыновляют детей, чтобы местную школу не закрыли. Об сообщил «Царьград».

    По информации телеканала, 13 учеников сельской школы являются приемными детьми. Это треть от общего числа учащихся. Сельчане боятся, что образовательное учреждение в деревне закроют из-за «оптимизации», которая в последние годы проходит в России.

    Первыми в Бродях детей усыновила семья местных учителей. Преподаватель истории Екатерина Соловьева и ее супруг-физкультурник воспитывают 11 приемных детей.

    Французский телеканал решил, что таким образом педагоги пытаются предотвратить потерю работы.

    Директор школы Геннадий Чистяков уточнил, что «школа и деревня выживают благодаря усыновленным детям».

    «Если бы не они, нас бы давно закрыли», — отметил Чистяков.

    По информации France 24, приемные родители получают компенсацию от государства в размере порядка 6000 рублей в месяц на ребенка. Издание считает, что это хорошая сумма для сельских жителей.

    Вторая проблема заключается в том, что из деревни постепенно уезжает ее население.

    «Люди целыми семьями покидают деревни, там остаются пенсионеры», — подчеркнула социолог Российской академии наук Вера Галиндабаева. Три собственных и семь приемных детей Соловьевых тоже уехали из деревни.