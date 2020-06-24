Французский политик впечатлился парадом Победы в Москве

По его словам, «это очень впечатляющее и в то же время трогательное зрелище: здесь присутствуют ветераны, последние участники Второй мировой войны». Он добавил, «что во Франции и в других странах, к сожалению, есть те, кто пытается пересмотреть историю».

«Вы, конечно, слышали эти чудовищные заявления, согласно которым в газовых камерах Освенцима и Бухенвальда якобы убивали только вшей. Это чудовищно», — считает политик.