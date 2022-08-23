Французский политик Файяр заявил, что мир узнает правду о гибели Дугиной

Западные СМИ молчат по поводу ответственности организаторов убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил ТАСС французский политик Юбер Файяр. По его мнению, Запад пытается закрыть глаза на это преступление.

Собеседник агентства призвал найти виновных в убийстве и привлечь их к ответственности.

«Западные средства массовой информации хранят молчание по поводу ответственности организаторов убийства Дугиной. Но правда об этом злодейском акте обязательно станет известной миру», — отметил он.

Убийцы журналистки не заслуживают прощения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он выразил надежду, что правоохранители быстро завершат расследование уголовного дела.

Дугина погибла в результате теракта вечером 20 августа. ФСБ сообщила, что исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк. Во вторник с журналисткой попрощались в телецентре «Останкино». Там собрались родные и коллеги погибшей. Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что идеи Дугиных (Дарьи и ее отца — политолога Александра Дугина) «опасны для нацизма».