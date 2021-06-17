Французский дипломат получил награду за спасение детей на Дубровке

Французский дипломат — Катрин Иванов-Тротиньон — получила награду за спасение 15 детей во время теракта на Дубровке в 2002 году. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Она смогла вывести их из здания, когда боевики отпускали иностранцев. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил француженке Орден Дружбы.

«Для меня большая честь принимать эту награду. Я пришла с детьми на спектакль на Дубровку 23 октября 2002 года. Продолжение этой истории всем известно. В этот день я особенно гордилась тем, что я француженка».», — сказала Катрин Иванов-Тротиньон.