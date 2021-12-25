Французская сеть магазинов уйдет из России

Французская сеть магазинов одежды Kiabi намерена уйти с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

«Компания не смогла найти своей уникальной бизнес модели», — объяснил источнику причины этого решения один из представителей рынка торговой недвижимости.

Отмечается, что сеть несла убытки на протяжении последних нескольких лет. В 2020 году выручка упала до 3,2 миллиардов рублей, что меньше ожидаемого на 31%. Убыток вырос до 667 миллиардов рублей. Закрытие сети ожидается в середине 2022 года, также будет закрыт Интернет-магазин, который осуществлял доставку по всей России.

Сеть Kiabi впервые зашла на отечественный рынок в 2008 году. В настоящее время в России функционируют 17 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Уфе, Краснодаре и Самаре.

Бренд принадлежит семье Мюлье. Также в ее распоряжении есть доли в Leroy Merlin, Decathlon, Atac и Auchan.

Ранее в Госдуме предложили перенести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов.