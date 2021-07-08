Французов призвали не ехать в отпуск в Испанию и Португалию

МИД Франции призывает граждан не выбирать для отпуска курорты Испании и Португалии. Связано такое обращение с высоким уровнем распространения коронавируса в этих странах. Об этом в эфире France 2 заявил госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон, написал RT.

Он отметил, что эти страны слишком рано начали пускать к себе туристов. Гражданам Франции лучше всего провести отпуск в своей стране или выбрать какую-то другую. В Португалии и Испании, по словам Бона, ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Кроме того, представитель французского МИДа заявил, что, Евросоюзу не следует признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае.