Француженка покорила Сергиев Посад. Она 21 год пыталась переехать в Россию

Француженка Лоранс Гийон с радостью променяла лавандовые поля на ромашковые. И вот уже 19 лет живет и путешествует по России. В ее туристической копилке десятки городов: Санкт-Петербург, Суздаль, Ярославль, Великий Новгород. Наконец, Лоранс Гийон и корреспондент «360» познакомились с одним из городов «Золотого кольца» — Сергиевым Посадом.

Источник фото: телеканал «360»

Она называет себя русской француженкой. Лоранс Гийон с легкостью променяла Париж на Переяславль-Залесский. Ее роман с Россией начался в 1962 году с книги Максима Горького «Детство». Это произведение вызвало в романтичной француженке противоречивые чувства и пробудило интерес к русской культуре. Она продолжила изучать русский язык в институте в Париже и с нетерпением ждала стажировки в Россию. Эта была любовь с первого взгляда.

— Лоранс, за что Вы полюбили Россию?

— Ну это большой вопрос, это мне родное. И люди тоже. Я очень люблю русских людей они естественные, спонтанные.

Тогда Лоранс задумалась о переезде, но бросить все в Париже и начать жить с нуля в России долго не решалась. 21 год ушел на раздумья и размышления. За это время она еще дважды посещала свою родину — так она стала называть Россию. Поездка в Троице-Сергиеву лавру, она даже повторила путь писателя Александра Радищева из Петербурга в Москву. В 1994 году решилась навсегда и бесповоротно переехать в Россию.16 лет она проработала в школе при французском посольстве, написала книги: историческую про Ивана Грозного и детские сказки, ведет тревел-блог, правда, на французском. В путешествиях ее всегда сопровождает шпиц и Федор Михайлович Достоевский.

Источник фото: телеканал «360»

Больше всего Лоранс интересуется памятниками архитектуры. Съемочная группа «360» специально привела француженку на главную площадь Сергиева Посада, где сохранилась гимназия и церковь XIX века. Продолжилась экскурсия в Вознесенской церкви. Когда-то рядом с ней была большая площадь, а на ней здание ратуши — главный судебно-административный орган города. Здесь же тюрьма.

А вот центр торговли из нее не получился. Все из-за конкурентов на Красной горе. Вознесенская площадь стала развиваться как образовательный и спортивный центр. Мужская прогимназия, земская ремесленная школа, площадка для игры в крокет.

Источник фото: телеканал «360»

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Главная магистраль города — проспект Красной армии. Раньше она называлась Большедорожной и была земляной. Даже приезд императрицы Елизаветы Петровны в 1753 не смотивировал власть замостить улицу, но Лоранс повезло.

Впереди Троице-Сергиева лавра. Лоранс была здесь несколько раз, но одно место для нее все-таки в новинку — смотровая площадка. Она носит название одного из русских лакомств — «Блинная гора». Дело в том, что раньше здесь находились лучшие угощения. Съесть здесь блин для паломников было не менее важно, чем поклониться мощам преподобного Сергия.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в 19 лет Лоранс поменяла веру. Католичка стала православной. Она соблюдает все традиции и обычаи. А впечатления о новой поездке русская француженка запечатлит в своем тревел-блоге.