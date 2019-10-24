Франция удостоила высшей награды директора Пушкинского музея

Церемония награждения прошла в резиденции Сильви Берманн, французского посла в России.

Марина Лошак поблагодарила всех коллег и призналась, что хотела бы разделить эту высокую награду с каждым, кто, как и она, посвятил свою жизнь музею.

Директор отметила, что Пушкинский музей мог бы называться «музеем французского искусства», ведь обширную часть его коллекции составляет именно искусство Франции.

Отмечается, что уроженка Одессы Марина Лошак имеет образование по специальности «Классическая филология», а директором музея стала 1 июля 2013 года.

Высшую национальную награду Франции, Орден Почетного легиона, учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году. Она имеет пять степеней, высшими из которых являются кавалер Большого креста и великий офицер. Дальше идут степени командора, офицера и рыцаря.