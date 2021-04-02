Париж и Берлин, по заявлению госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, имеют разные позиции по газопроводу. Франция боится зависимости от России из-за «Северного потока — 2».

Однако Франция и Германия пытаются найти что-то общее в этом проекте, заявил Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV.

«Изначально у нас с Германией разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию, чтобы не разобщаться», — привело РИА «Новости» слова Бона.

Бон напомнил, что год назад президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что боится зависимости от России из-за «Северного потока — 2».

Ранее директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о провокационных действиях со стороны иностранных судов и самолетов в зоне строительства газопровода. В МИД РФ на сообщение о провокации ответили, что надеются на соблюдение всех норм мореплавания в районе проведения работ по прокладке «Северного потока — 2» и не хотели бы, чтобы кто-то препятствовал завершению строительства газопровода, который должны ввести в эксплуатацию к концу этого года.