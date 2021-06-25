Франция и Германия поддержали единый подход ЕС к отношениям с Россией

Европе необходим единый подход к отношениям с Россией. С этой идеей выступили Германия и Франция на саммите ЕС в Брюсселе.

«Вместе с Германией мы высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией. <…> Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией», — приводит ТАСС слова французского президента Эммануэля Макрона на пресс-конференции.

Он отметил, что Франция ведет диалог с главой Российского государства Владимиром Путиным с 2019 года.

Ранее Макрон и Меркель выступили за саммит Евросоюза с Россией, однако мероприятие не состоится, так как его идея не прошла через бермудский треугольник «отпор, сковывание, сотрудничество» в отношении РФ. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он подчеркнул, что в российском внешнеполитическом ведомстве предполагали такое развитие событий.