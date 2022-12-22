Общество 22 декабря 2022, 12:03 Фрагменты упавшей ракеты уничтожили в Ростовской области РИА «Новости»: упавший с неба разгонный блок ракеты уничтожили в Ростовской области РИА «Новости»

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Взрывотехники ликвидировали упавший разгонный блок реактивного двигателя ракеты, обнаруженный в Константиновском районе Ростовской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в местной администрации.

Во вторник, 20 декабря, в социальных сетях появилась информация о взрыве ракеты в небе над Константиновском. Позднее стало известно, что прибывшие на место предполагаемого падения обломков специалисты обнаружили разгонный блок ракеты.

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После совещания взрывотехники решили ликвидировать фрагмент ракеты путем подрыва вместе с остатками топлива.

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«Разгонный блок уничтожили, всю информацию передали в соответствующие органы», — рассказали в администрации района.

Когда и какой именно пуск проводила ракета-носитель, на данный момент пока неизвестно.

Жители Еланского района Волгоградской области 16 декабря обнаружили обломки неизвестного происхождения, похожие на останки ракеты. На место происшествия прибыли правоохранители и сотрудники МЧС.