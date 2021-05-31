Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» обнаружили в двух районах Якутии

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2». Специалисты исследовали радиационной фон на территории, где была сделана находка. Он не превышает норму.

С помощью беспилотника в Алданском районе было обнаружено четыре фрагмента створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском улусе — два фрагмента центрального блока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики

«В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей РП 873 в Алданском районе и РП 875 в Кобяйском улусе представителями Минэкологии совместно с филиалом АО „ЦЭНКИ"-НИИ СК и ФГБУ ЦАС «Хабаровский» произведены послепусковые облеты с мониторинговым отбором проб природных сред», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что радиационный фон на территории падения фрагментов ракеты-носителя после пуска не был превышен. Он находится на уровне ниже среднереспубликанских значений.

Пуски ракеты-носителя «Союз-2» с аппаратами OneWeb был осуществлены с Восточного 28 мая, 26 апреля и 25 марта. Следующий полет с британскими спутниками запланирован на 1 июля.