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    06 февраля 2021, 11:41

    Fox News избавится от шоу с ведущим, который поддерживает Трампа

    Андрей Иванов

    Телеведущий Лу Доббс больше не появится в эфире телеканала Fox News из-за своей политической симпатии к Дональду Трампу. Его рейтинговое шоу «Сегодня вечером с Лу Доббсом» прикроют. В минувшую пятницу показали последний выпуск программы.
    Fox News избавится от шоу с ведущим, который поддерживает Трампа

    Как сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала, на смену шоу Доббса придет передача Fox Business Tonight. Вести ее будут Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман.

    Коллеги выразили поддержку Доббсу на его странице в Twitter. В Сети телеведущему передали слова Трампа.

    «Лу Доббс был и остается великим. Никто не любит Америку больше Лу. У него много преданных почитателей, которые будут внимательно следить за его дальнейшей деятельностью, в том числе и я», — заявил бывший президент Соединенных Штатов.

    Представитель телеканала в беседе с Los Angeles Times отметил, что Доббс продолжит работать по контракту с Fox News, но в эфире его больше не будет.

    Республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джозефу Байдену. Он до самого конца не признавал свое поражение и требовал пересчитать голоса в некоторых штатах.