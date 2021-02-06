Fox News избавится от шоу с ведущим, который поддерживает Трампа
Как сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала, на смену шоу Доббса придет передача Fox Business Tonight. Вести ее будут Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман.
Коллеги выразили поддержку Доббсу на его странице в Twitter. В Сети телеведущему передали слова Трампа.
«Лу Доббс был и остается великим. Никто не любит Америку больше Лу. У него много преданных почитателей, которые будут внимательно следить за его дальнейшей деятельностью, в том числе и я», — заявил бывший президент Соединенных Штатов.
Представитель телеканала в беседе с Los Angeles Times отметил, что Доббс продолжит работать по контракту с Fox News, но в эфире его больше не будет.
Республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джозефу Байдену. Он до самого конца не признавал свое поражение и требовал пересчитать голоса в некоторых штатах.