Fox News избавится от шоу с ведущим, который поддерживает Трампа

Телеведущий Лу Доббс больше не появится в эфире телеканала Fox News из-за своей политической симпатии к Дональду Трампу. Его рейтинговое шоу «Сегодня вечером с Лу Доббсом» прикроют. В минувшую пятницу показали последний выпуск программы.

Как сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала, на смену шоу Доббса придет передача Fox Business Tonight. Вести ее будут Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман.

Коллеги выразили поддержку Доббсу на его странице в Twitter. В Сети телеведущему передали слова Трампа.

«Лу Доббс был и остается великим. Никто не любит Америку больше Лу. У него много преданных почитателей, которые будут внимательно следить за его дальнейшей деятельностью, в том числе и я», — заявил бывший президент Соединенных Штатов.

Представитель телеканала в беседе с Los Angeles Times отметил, что Доббс продолжит работать по контракту с Fox News, но в эфире его больше не будет.

Республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джозефу Байдену. Он до самого конца не признавал свое поражение и требовал пересчитать голоса в некоторых штатах.